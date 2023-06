Kristin Davis kreeg veel negatieve commentaren na gebruik van fillers: “Zo stresserend dat ik ervan moest huilen”

CelebritiesKristin Davis (58) heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze botox en fillers gebruikt voor een jeugdiger uiterlijk. Maar dat leverde haar veel commentaar op, vertelt de actrice - die te zien is in ‘ And Just Like That ’ - in ‘The Telegraph’.

“Het is moeilijk om constant geconfronteerd te worden met je jongere zelf", begint Kristin Davis haar verhaal in ‘The Telegraph’. “Het is een uitdaging om jezelf eraan te blijven herinneren dat je er niet zo moét uitzien. Het internet wil dat wel, maar tegelijkertijd willen ze het ook niet.” De actrice, die te zien is in ‘And Just Like That’, maakt er geen geheim van dat ze fillers en botox gebruikt. “Soms is het goed gedaan, soms niet", klinkt het. “Ik heb ze al moeten laten oplossen en werd meedogenloos belachelijk gemaakt. Ik heb erom moeten huilen. Zo stresserend. Mensen nemen het ons persoonlijk kwalijk wanneer het misloopt, in plaats van de dokters.”

Davis heeft het in het interview ook over het werk dat ze aan haar lippen liet doen. Toen ‘And Just Like That’ in première ging, kreeg ze veel kritiek op haar vollere lippen die er volgens de commentaren onnatuurlijk uitzagen. “Lange tijd vertelde niemand me dat het er niet goed uitzag", verdedigt ze zichzelf. “Maar gelukkig heb ik goede vrienden die het me uiteindelijk wel vertelden. Je lacht niet naar jezelf in de spiegel, hé? Enkel gekken doen dat.”

Volledig scherm De hoofdrolspeelsters van 'And Just Like That': Cynthia Nixon (Miranda Hobbes), Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw) en Kristin Davis (Charlotte York) © SBS BE

Het tweede seizoen van ‘And Just Like That' is vanaf 23 juni te zien op Streamz.

LEES OOK: