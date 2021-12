Kristin Davis barst in tranen uit wanneer overleden ‘Sex and the City’-collega Willie Garson ter sprake komt: “Wou dat hij hier was”

CelebritiesOver twee dagen is het zover. Vanaf 10 december staat de ‘Sex and the City’-reboot ‘And Just Like That’ bij ons op Streamz en naar aanleiding van de release hebben leading ladies Cynthia Nixon (55) en Kristin Davis (56) een interview gegeven tijdens ‘The Late Show’. Een gesprek dat een emotionele wending kreeg toen hun overleden collega Willie - Stanford Blatch - Garson ter sprake kwam.

Op dinsdag waren Kristin Davis (Charlotte) en Cynthia Nixon (Miranda) te gast tijdens ‘The Late Show’ van Stephen Colbert. Hét gespreksonderwerp van het interview was uiteraard de ‘Sex and the City’-reboot ‘And Just Like That’. Tijdens het gesprek kwam onder meer het overlijden van Willie Garson, die Stanford Blatch speelt in de reeks, ter sprake. Garson overleed eind september aan de gevolgen van alvleesklierkanker. Zijn scènes voor de reboot ‘And Just Like That’ waren al afgerond voor zijn overlijden. Zowel Davis als Nixon wisten aanvankelijk ook niet dat hun goede vriend ziek was. Uiteindelijk werden de actrices wel ingelicht, want de gezondheidstoestand van de acteur werd steeds slechter.

Drie afleveringen

“We zijn hier echt ontzettend dankbaar voor, want zo hebben we de kans gekregen om er met hem over te praten. Daarnaast kon hij op deze manier ook zijn hart luchten bij ons”, klinkt het onder meer tijdens het interview. Hoewel Garson ziek was, was hij wel nog steeds vrolijk en optimistisch op de set. “Hij bracht gewoon ontzettend veel vreugde.”

Tijdens het interview werd het duidelijk dat beide dames het nog steeds moeilijk hebben met het overlijden van hun goede vriend. Kristin Davis barstte op een bepaald moment dan ook in tranen uit. “Het is echt zo moeilijk. Ik wou gewoon dat hij hier bij ons was, weet je wel?” Willie Garson zal in totaal in drie afleveringen van de ‘Sex and the City’-reboot opduiken. Michael Patrick King, de regisseur en schrijver van ‘And Just Like That’, bevestigde eerder al dat zijn dood niet aan bod komt in de reeks.

De eerste aflevering van ‘And Just Like That’ staat vanaf 10 december op Streamz.

