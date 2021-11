Kristen Stewart verloofd met vriendin Dylan Meyer na relatie van twee jaar

Stewart en Meyer zijn twee jaar samen en klaar voor de volgende stap in hun relatie. De actrice lijkt helemaal klaar te zijn voor haar eerste huwelijk: “We gaan trouwen, we gaan het echt doen", zei Stewart in ‘The Howard Stern Show’. “Ik wilde heel graag ten huwelijk worden gevraagd, dus ik denk dat ik heel duidelijk heb gemaakt wat ik wilde en dan heeft zij het gedaan. Haar aanzoek was echt heel erg schattig. We gaan trouwen, het gaat gebeuren!” Over Meyers’ aanzoek zei de ‘Twilight’-ster het volgende: “Het is niet vanzelfsprekend dat ik de ware zou zijn. Weet je wat ik bedoel? Met twee meisjes weet je nooit wie welke rare ‘gender-rollen’ gaat vervullen. Wij doen daar niet aan mee en denken er niet op die manier over na. Ze deed het gewoon, en het was zo schattig.”

Kristen en Dylan ontmoetten elkaar zo’n acht jaar geleden op een filmset, maar liepen elkaar pas jaren later weer tegen het lijf. De twee werden voor het eerst aan elkaar gelinkt in augustus 2019. Toen begonnen de geruchten over hun mogelijke relatie nadat het paar zoenend werd gespot op een stoep in New York. Die publieke kus kwam er minder dan een maand nadat Stewart nog zoenend werd gefotografeerd met ex-vriendin Stella Maxwell, met wie ze een knipperlichtrelatie had, op een jacht in Italië. Een bron vertelde E! News destijds dat “het altijd heel makkelijk zal zijn voor Kristen om terug te vallen op Stella, maar dat ze nu wel echt gefocust is op haar nieuwe relatie met Meyer.”

Het nieuwe koppel werd ‘Instagram-officieel’ in oktober 2019. Hoewel Stewart zelf geen publieke Instagram-pagina heeft, deelde Meyer toen een glimp van hun relatie. Ze postte een zwart-witfoto van een Polaroid waarop de twee al zoenend te zien zijn: “Vind me onder de dekens, waar ik me heb verstopt voor de gelukspolitie”, schreef ze bij de post.

(Lees verder onder de foto)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Stewart liet in een interview met Howard Stern in november 2019 al weten dat ze graag wilde trouwen met Meyer. De actrice vertelde toen aan Stern dat ze voor het eerst ‘Ik hou van je’ zei tegen Meyer, slechts twee weken nadat ze begonnen te daten: “Het was erg laat, en we waren in een of andere bar met haar vrienden, en toen ze naar buiten liep, had ik zoiets van ‘oh man, ik ben zo enorm verliefd op je’”, herinnert ze zich. Toen al vertelde ze Stern dat ze een huwelijk met Meyer in haar toekomst zag, en zei ze dat ze “absoluut niet kon wachten” om Meyer ten huwelijk te vragen en dat ze “zeker met haar zou trouwen.” Stewart voegde er ook nog toe dat ze een sterke band heeft met haar toekomstige vrouw: “We komen allebei uit L.A. en we houden echt van L.A. We zijn allebei een soort van ellendelingen om het zo te zeggen. We voelden ons allebei als kind wat anders. We zijn zo gelijkaardig, maar toch verschillend. Ze is een schrijfster en ze is echt briljant.”

Meyer heeft de verloving nog niet aangekondigd op haar Instagram, maar ze deelde een paar dagen geleden wel nog een eerbetoon aan Stewart: “Ontzettend trots op deze hardwerkende prinses,” schreef ze bij een foto van hen op een tapijt. Het is nog niet duidelijk waar en wanneer de twee effectief in het huwelijksbootje gaan stappen.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

LEES OOK