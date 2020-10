Kris Jenner wijt stopzetting realityshow aan sociale media

“Toen we begonnen was er geen Instagram of Snapchat, of welk ander sociaal medium dan ook. De wereld is veranderd. Er zijn nu zo veel mogelijkheden om je boodschap naar buiten te brengen. Een kijker hoeft niet meer elke week, of soms zelfs maanden, te wachten op de nieuwste afleveringen. We kunnen nu alle informatie leveren op het moment dat we willen. Sociale media is in deze tijd de snelste en beste manier om je boodschap te verspreiden”, aldus Kris.