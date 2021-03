Kris Jenner reageert op scheiding dochter Kim en Kanye West

CelebritiesKris Jenner (64) heeft zich voor het eerst publiekelijk uitgelaten over de aanstaande scheiding van haar oudste dochter Kim Kardashian (40) en schoonzoon Kanye West (43). Jenner sprak over de situatie in een interview met het Australische radioprogramma The Kyle & Jackie O Show.

“Een scheiding is altijd vervelend als er kinderen bij betrokken zijn. En ze hebben er samen vier. Het goede van onze familie is dat we er voor elkaar zijn en heel veel van elkaar houden. Ik gun zowel Kim als Kanye het allerbeste en wil vooral dat de kindjes gelukkig zijn, dat is het doel,” aldus Kris, die eraan toevoegde dat waarschijnlijk elke moeder dit voor haar kind zou wensen.

Er werd Jenner ook gevraagd of de scheiding een rol gaat spelen in het laatste seizoen van ‘Keeping Up With The Kardashians’, dat net van start is gegaan. “Ik heb geen idee wat er uiteindelijk te zien is, we zijn pas net begonnen met uitzenden. Ik denk dat er wel iets over te zien zal zijn, maar het is en blijft natuurlijk een privézaak. Kim wil dit oplossen met haar eigen familie en wanneer ze er klaar voor is, dan zal ze dat wellicht ook publiekelijk doen.”

Ook Caitlyn Jenner (71), die vroeger door het leven ging als Bruce Jenner en de partner is van Kris Jenner, zal te zien zijn in het laatste seizoen van ‘Keeping Up With The Kardashians’. Over de scheiding tussen Kim en Kanye wil de stiefmoeder van Kim niet heel veel kwijt. “Ik hou van Kim, ik hou van Kanye. We hadden echt een goede relatie en ik hoop het beste voor hen beiden.”

