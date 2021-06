Kris Jenner: “Kendall is het makkelijkste kind om te werken, Kourtney het moeilijkste”

Kris is de manager van al haar zes kinderen, wat haar de bijnaam ‘momager’ heeft opgeleverd. Naast de zaakjes van Kendall regelt ze ook die van Kourtney, Kim (40), Khloé (36), Rob (24) en Kylie (23). Ze bekende in de uitzending ook dat haar oudste het lastigst is om mee te werken. Dat snapte Kourtney zelf overigens prima. “Ik wil alleen dingen doen die ik echt heel interessant vind. Dus mijn antwoord als ze iets vraagt is meestal nee. En als het wel ja is, dan wil ik alle details weten van wat er van me gevraagd wordt.”