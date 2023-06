Kris Jenner had moeite met het opvoeden van zes kinderen: “Ze dronk elke dag een glas vodka”

CELEBRITIES Shakira ontdekte bedrog van Piqué toen haar vader in het ziekenhuis lag: “Ik dacht dat ik de tegensla­gen niet zou overleven”

In juni 2022 raakte bekend dat Shakira (46) en Gerard Piqué (36) zouden scheiden. De Spaanse ex-voetballer zou haar bedrogen hebben met een 23-jarige studente. Een jaar later reflecteert de Colombiaanse zangeres op de turbulente periode in haar leven. In een interview met ‘People en Español’ onthult ze onder meer dat ze het bedrog van Piqué ontdekte terwijl haar vader William Mebarak Chadid (91) in het ziekenhuis lag na een zware val.