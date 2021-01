Kreeg hij de helft van haar vermogen? Scheiding tussen Adele en haar ex-man eindelijk rond

CelebritiesAdele (32) en Simon Konecki (46) gingen in 2019 uit elkaar, maar het koppel is nu, na meer dan twee jaar, pas officieel gescheiden. Samen hebben ze de afgelopen jaren de details van hun scheiding op punt gezet. Adele, wiens fortuin geschat wordt op 140 miljoen euro, trouwde namelijk zonder huwelijkscontract. Haar ex-man heeft in principe dus recht op de helft van haar vermogen.

Adele en Simon vormden een koppel sinds 2011 en een jaar later verwelkomden ze al hun zoontje Angelo Adkins. Het is pas later, in 2016, dat het koppel in het geheim in het huwelijksbootje stapte. Het nieuws dat de twee officieel getrouwd waren, werd pas bekendgemaakt in 2017. Adele noemde Simon toen haar echtgenoot in een speech op de Grammy Awards. Later, in april 2019, kwam het nieuws dat het koppel uit elkaar was. Vijf maanden later vroeg Adele officieel de scheiding aan. Bronnen dichtbij het koppel lieten weten dat ze uit elkaar gingen omdat niet ze langer geliefden, maar eerder vrienden waren.

Het proces van hun scheiding heeft een hele tijd geduurd, want ondertussen zijn we al zo’n twee jaar verder. Het koppel was vastberaden om de details van hun scheiding uit de media te houden en vroeg dit ook nadrukkelijk aan de rechter in kwestie. Een verzoek dat uiteindelijk ook werd goedgekeurd. De reden? Hun zoontje Angelo (8), over wie ze het hoederecht delen.

Volledig scherm Adele en haar ex-man Simon Konecki © Photo News

Dat Adele en Simon hun zoontje via co-ouderschap opvoeden, is het enige detail dat bekend is over hun scheiding. Beslissingen over hun financiën, zakelijke informatie of eventuele verkopen worden niet publiekelijk bekendgemaakt. “Ze zijn vastberaden om de details van hun scheiding zo privé mogelijk te houden”, vertelde een bron tegen The Sun.

140 miljoen euro waard

De voorbije jaren werd er wel al druk gespeculeerd over de scheiding van het koppel. Wat namelijk wél geweten is, is dat Adele trouwde zonder voorhuwelijkscontract. In principe heeft haar ex dus recht op de helft van haar vermogen. Het gaat hier trouwens niet om een klein bedrag, want de zangeres is ondertussen zo’n 171 miljoen dollar (zo’n 140 miljoen euro) waard. De scheiding zou haar dus zo’n 70 miljoen euro kunnen kosten. Volgens insiders ging Adele akkoord met die regeling, omdat ze geen vechtscheiding wilde. Of Simon ook daadwerkelijk de helft van haar vermogen gekregen heeft, is niet bekend. Al zei een insider wel het volgende tegen de Mail On Sunday: “Zo is Simon niet. Hij heeft zijn eigen geld. Zijn enige zorg is dat ze samen als liefdevolle ouders hun zoontje kunnen opvoeden.”

Tot een vechtscheiding zou het inderdaad niet gekomen zijn, want Adele en Simon zouden zichzelf vertegenwoordigd hebben op hun rechtszaak van afgelopen vrijdag. Hun fortuin en bezittingen zouden ze door middel van bemiddeling verdeeld hebben. Wel zou Adele haar huis in Los Angeles aan Simon geschonken hebben in februari 2019, twee maanden voor hun break-up. Hun landgoed in West Sussex zouden ze gedurende de periode van hun scheiding te koop gezet hebben om een deel van de kosten te betalen. Zelf kochten ze de afgelegen villa in 2017 voor 4,5 miljoen euro. Deze zouden ze uiteindelijk met een verlies van 1,1 miljoen euro verkocht hebben.

