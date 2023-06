Kourtney Kardashian zaait verwarring bij fans met foto van blote buik: “Hoe kon Travis niet zien dat ze zwanger was?”

Fans in de war

Sinds ze het nieuws over haar zwangerschap heeft gedeeld, liet Kourtney regelmatig een glimp zien van haar buik en nu heeft ze een volledige foto van haar blote buik op Instagram gepubliceerd. Fans zijn hierdoor in de war, want hoe wist Travis niet dat ze zwanger was? Haar buik was duidelijk te zien.

Drie keer verloofd

Kourtney en Travis vormen een stel sinds 2020. Ze waren jarenlang vrienden, maar ineens sloeg de vonk over. De liefde was zo groot dat de twee zich al snel verloofden. Vorig jaar gaven ze elkaar - maar liefst drie keer - het jawoord. Een keer in Las Vegas, voor de wet in Santa Barbara in Amerika en in Portofino, Italië. Kourtney en Travis probeerden twee jaar lang om zwanger te worden. Dat het nu zover is, maakt hen bijzonder gelukkig. Kourtney had veertien jaar lang een knipperlichtrelatie met Scott Disick, met wie ze zonen Mason (13) en Reign (8) en dochter Penelope (10) heeft. Die krijgen er dus binnenkort een broertje of een zusje bij. En ook Travis heeft twee kinderen - Landon (29) en Alabama (17) - met zijn ex-vrouw Shanna Moakler.