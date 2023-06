Kourtney Kardashian verrast haar man tijdens concert: “Travis, ik ben zwanger!”

CelebritiesKourtney Kardashian (44) is in verwachting van haar eerst kindje met haar kersverse man Travis Barker (47). Ze verraste de Blink 182-drummer met het heuglijke nieuws tijdens een van zijn concerten.

De oudste van de Kardashian-zussen, Kourtney, had een verrassing van formaat voor haar man Travis Barker. Tijdens zijn concert met zijn band Blink 182 in Los Angeles, hield ze een bord omhoog met de tekst: “Travis, ik ben zwanger!” De drummer was zichtbaar van zijn melk en sprong meteen van het podium om zijn echtgenote te omhelzen. Tot slot deelden de tortelduiven nog een innige kus voor de nokvolle arena.

Het paar gaf eerder te kennen graag samen een kind te willen, waarna Kourtney in de realityreeks ‘The Kardashians’ onthulde dat ze pogingen ondernam om een baby te verwekken via in-vitrofertilisatie (IVF). Maar zonder resultaat. “We zijn officieel klaar met IVF. We zouden meer dan wat dan ook van een baby houden, maar ik geloof gewoon echt in wat God voor ons in petto heeft. Als dat een baby is, dan geloof ik dat het zal gebeuren.”

Hun kinderen

De vonk tussen Kourtney en Travis sloeg over in 2020, na een langdurige vriendschap. De liefde was groot en het duurde dan ook niet lang of de twee waren verloofd. In 2022 gaven ze elkaar - maar liefst drie keer - het jawoord: in Las Vegas, voor de wet in Santa Barbara in Amerika én in Portofino, Italië.

Beiden hebben ze al kinderen uit eerdere relaties. Kourtney had veertien jaar lang een knipperlichtrelatie met Scott Disick, met wie ze zoons Mason (13) en Reign (8) en dochter Penelope (10) heeft. Travis heeft twee kinderen - Landon (29) en Alabama (17) - met zijn ex-vrouw Shanna Moakler.

KIJK. Kourtney Kardashian en Travis Barker getrouwd.

Kourtney Kardashian en Travis Barker.