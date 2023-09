Kourtney Kardashian onderging foetale operatie: “Ik ben artsen dankbaar voor het redden van onze baby”

Wegens een ‘dringende familiekwestie’ moest drummer Travis Barker (47) enkele shows van de rockgroep Blink-182 abrupt uitstellen. Al snel bleek de reden te maken te hebben met zijn zwangere echtgenote, Kourtney Kardashian. Zij is in verwachting van hun eerste kindje samen.

Kourtney reageert

Hoewel op 5 september bekendraakte dat de realityster intussen alweer veilig en wel terug thuis is bij haar kinderen, heerste er nog heel wat onduidelijkheid over ‘waarom’ ze precies werd opgenomen in het ziekenhuis. Tot nu. Kourtney deed zopas zelf haar verhaal in een emotioneel bericht op Instagram. “Ik zal mijn geweldige artsen voor altijd dankbaar zijn voor het redden van het leven van onze baby”, stak ze van wal. “Ik ben mijn man eeuwig dankbaar, die zich tijdens de tour naar mij toe haastte om bij mij in het ziekenhuis te zijn en daarna voor mij te zorgen. Mijn rots in de branding. En aan mijn moeder, bedankt dat je mijn hand hier doorheen hebt vastgehouden.”

Ze moest met spoed onder het mes. “Als iemand die in het verleden drie heel gemakkelijke zwangerschappen heeft gehad, was ik niet voorbereid op de angst om met spoed een foetale operatie te ondergaan. Ik denk niet dat iemand die niet een soortgelijke situatie heeft meegemaakt, dat gevoel van angst kan begrijpen.” Ze gaat verder: “Ik heb een heel nieuw begrip en respect voor de mama’s die tijdens de zwangerschap voor hun baby’s hebben moeten vechten. God zij geprezen. Met mijn zoontje in mijn buik veilig het ziekenhuis uitlopen was de grootste zegen.”

Kourtney en Travis gaven elkaar in 2022 maar liefst drie keer het jawoord: in Las Vegas, voor de wet in Santa Barbara in Amerika én in Portofino, Italië. Beiden hebben ze al kinderen uit eerdere relaties. Kourtney had veertien jaar lang een knipperlichtrelatie met Scott Disick, met wie ze zoons Mason (13) en Reign (8) en dochter Penelope (10) heeft. Travis heeft twee kinderen - Landon (29) en Alabama (17) - met zijn ex-vrouw Shanna Moakler.

