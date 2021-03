Kourtney Kardashian liet eicellen invriezen op haar 39ste: “Het gaf me gemoedsrust”

Presentatrice Sarah Hyland en gynaecoloog Dr. Sherry Ross praten in hun talkshow ‘Lady Parts’ op Ellentube over alles wat met vrouwelijke seks en gezondheid te maken heeft. Daarvoor nodigen ze elke keer beroemde gasten uit. Deze keer kreeg het duo Kourtney en Khloe Kardashian (36) over de vloer die openhartig over het invriezen van hun eicellen spraken. “Ik denk dat het me een gevoel gaf van ademruimte. Ik was 39 en ik zou bijna 40 worden, en iedereen zei ‘als je het gaat doen, moet je het nu doen’ en dus denk ik dat ik gewoon zoiets had van ‘oké iedereen, stop met me op te jagen’”, vertelt Kourtney. “Ik weet niet eens of ik nog een kind wil of dat in de toekomst nog zou willen, maar ik denk dat door het te doen me dat het gevoel van controle over mijn lichaam gaf en het me gemoedsrust gaf.” En hoewel Kourtney haar eitjes liet bevriezen, zegt ze meer in het plan van God te geloven. “Ik zie wel wat er op mij afkomt, ik ben meer van ‘wat is het plan van God’? Word ik zwanger wanneer ik 41 ben? Als dat zijn plan is, dan zal het wel gebeuren.”