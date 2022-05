Kourtney Kardashian krijgt opvallend advies om zwanger te worden: “Vier maal per week sperma drinken”

Kourtney Kardashian en Travis Barker trouwden eerder deze maand voor de wet en bezegelden vorige week dat huwelijk met een groot feest in Italië. Hoewel ze beiden al kinderen uit vorige huwelijken hebben, willen de twee ook heel graag samen kinderen. In de serie ‘The Kardashians’ vertelt Kourtney dat dit niet eenvoudig is, aangezien de influencer kampt met vruchtbaarheidsproblemen. Het koppel probeert allerlei behandelingen om toch zwanger te raken. Zo hoopt Kourtney dat een gembervoetenbad voor warmte in haar baarmoeder zal zorgen. Travis Barker waagt zicht dan weer aan meditatie.

Maar dat is nog niet het meest opvallende advies dat het koppel kreeg van hun arts. Een van de redenen waarom Kourtney moeilijk zwanger raakt, is omdat ze problemen heeft met haar schildklierniveau. “Ik kan me niet herinneren wat de dokter zei, of het nu laag of hoog was”, aldus de oudste Kardshian-zus uit. Die problemen zouden volgens de arts echter kunnen opgelost worden door vier keer per week het sperma van Travis Barker te drinken. “Ik hou van deze dokter”, klonk het enthousiast bij Barker. Of Kourtney het advies ook gevolgd heeft, is onduidelijk.