Kourtney Kardashian in menopauze na ivf-behandeling: “Niet de meest geweldige ervaring”

CelebritiesKourtney Kardashian (42) heeft in de nieuwe trailer voor haar realityshow ‘The Kardashians’ onthuld dat haar pogingen om een baby te verwekken via in-vitrofertilisatie haar “in de menopauze brachten”. Verder vertelt ze ook dat de behandeling gewichtstoename veroorzaakte en dat ze daardoor overspoeld werd met “onbeschofte” opmerkingen over haar lichaam op onder andere Instagram.

In de video is te zien hoe Kourtney zichtbaar aangedaan haar moeder Kris vertelt over de moeilijkheden die ze ondervindt in haar pogingen om een baby te krijgen met haar verloofde Travis Barker (46). Wanneer ze vertelt over haar ivf-behandeling geeft Kourtney toe dat het “niet de meest geweldige ervaring” is.

Bovendien vertelde ze haar moeder over de vele “onbeschofte en arrogante” opmerkingen die ze kreeg op Instagram over haar gewichtstoename, die volgens haar werd veroorzaakt door de medicatie: “Het is zo onbeleefd om commentaar te geven op mensen als je geen idee hebt wat ze doormaken”, zei ze . “De medicatie die ze me hebben gegeven, heeft me in de menopauze gebracht”, voegde ze eraan toe.

Bij in-vitrofertilisatie worden eicellen uit de eierstokken gehaald en die worden vervolgens in een laboratorium bevrucht door sperma, voordat ze in de baarmoeder worden geplaatst. Veel vrouwen die zich voorbereiden op ivf krijgen van hun arts vruchtbaarheidsmedicijnen die hormonen vrij laten komen, die de eicelproductie stimuleren. Het is bekend dat de medicijnen symptomen kunnen veroorzaken die sterk lijken op de symptomen van de menopauze, zoals opvliegers, gewichtstoename, stemmingswisselingen en een opgeblazen gevoel. Het is dus, gebaseerd op de clip, niet duidelijk of Kourtney echt al in haar menopauze zit of ze voorlopig enkel de symptomen ervaart.

