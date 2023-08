Kourtney Kardashian geeft update over zwangerschap met nieuwe foto’s van bolle buik

Celebrities Acteur Angus Cloud postuum in drie films te zien

Angus Cloud, die een paar dagen geleden op 25-jarige leeftijd is overleden, is nog in drie films te zien. De Amerikaanse acteur voltooide voor zijn dood zijn scènes in een film van Universal die nog geen titel heeft, de thriller ‘Your Lucky Day’ en de film ‘Freaky Tales’. Dat meldt The Hollywood Reporter.