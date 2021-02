Kourtney Kardashian bevestigt relatie met Travis Barker

Barker was twee keer getrouwd en heeft twee kinderen met zijn tweede vrouw Shanna Moakler. Het stel was van 2005 tot en met 2006 te zien op MTV met hun realityshow ‘Meet The Barkers’.

Tequila time

En er is nog meer Kardashian nieuws, want Kendall Jenner (25) werkt aan haar eigen tequilamerk. Dat maakte het 25-jarige model en televisiepersoonlijkheid zelf bekend. Op sociale media zegt Jenner al vier jaar bezig te zijn met ‘818 Tequila’, zoals de drank gaat heten.

De drank zal in verschillende soorten te verkrijgen zijn. Op foto’s zijn drie verschillende flessen te zien. Kim Kardashian, de zus van Kendall, is ondanks dat ze niet veel drinkt te spreken over de tequila. “Zo trots op je! Ik was geen drinker tot ik 818 probeerde. Tequilashots de hele dag door!”, reageert Kardashian verheugd. Het is nog niet bekend wanneer het te koop zal zijn.