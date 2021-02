Kostuumontwerpster Ruth Carter krijgt ster op Hollywood Walk of Fame

Celebrities Dan toch geen scheiding: zanger Ne-Yo en zijn vrouw verwachten derde kindje

22 februari Het kan snel verkeren in showbizzland. Amper een jaar nadat de Amerikaanse zanger Ne-Yo (41) en zijn vrouw Crystal Renay (34) hun scheiding openbaar maakten, hebben ze een nieuwe aankondiging gedaan. Het koppel is in verwachting van hun derde kindje samen.