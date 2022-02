Kort maar krachtig: Julia Fox en Kanye West zetten een punt achter hun veelbesproken relatie

CelebritiesJulia Fox (32) en Kanye West (44) waren de afgelopen anderhalve maand één van de meest besproken celebrity-koppels. Maar maandag, uitgerekend op Valentijn, werd bekend dat het koppel een punt zet achter hun wervelwind van een relatie. En vooral Fox wil heel graag benadrukken dat ze géén liefdesverdriet heeft: “Hoe oud denken jullie dat ik ben, twaalf?” Maandag liet ze tijdens de New York Fashion Week weten dat ze haar ex “enkel het beste” wenst.

West en Fox leerden elkaar kennen in Miami op oudejaarsavond. De vonken sloegen meteen over en het koppel begon te daten. Maar de vlammende romance tussen de actrice en de rapper was maar van korte duur. Een vertegenwoordiger van Fox bevestigde aan People dat het het over en uit is tussen de twee: “Julia en Kanye blijven goede vrienden en medewerkers, maar ze zijn niet langer samen”, klonk het in de verklaring.

Fox uitte maandag haar gevoelens in een felle post op haar Instagram Stories, die ze vervolgens heel snel weer verwijderde. Maar niets gaat echt verloren op het internet en tegen de tijd dat Fox op de ‘verwijder’-knop had gedrukt, waren de screenshot al lang gemaakt. In haar betoog zei ze het volgende: “Jullie zouden het allemaal geweldig vinden als ik zo overstuur was! De media zou graag een beeld van mij schetsen als een trieste, eenzame vrouw die in haar eentje in een vliegtuig zit te huilen, maar dat is niet waar! Waarom zien jullie me niet voor wat ik ben, namelijk een nummer 1 hustler. Ik klom omhoog en niet alleen dat, Kanye en ik komen ook nog goed overeen! Ik heb liefde voor hem, maar ik was niet verliefd op de man. Jezus Christus, hoe oud denken jullie dat ik ben, 12 jaar?!”

(Lees verder onder de screenshot)

Volledig scherm Screenshot van Julia Fox haar Instagram Story © Instagram Julia Fox

Volgens berichten uit andere media zou de actrice huilend gespot zijn geweest in een luchthaven. Maar dat ontkent ze nu en benadrukt ook dat als je haar toch zag wenen, dat het niet voor Kanye was: “De enige keer dat ik in 2022 gehuild heb was op 6 februari, de verjaardag van mijn overleden beste vriendin. Hoe dan ook, als je het volledige verhaal wilt weten, zal je het boek moeten kopen als het uitkomt”, sloot ze haar boodschap af, gevolgd door een lachende smiley.

Het is niet duidelijk wanneer de twee net uit elkaar zijn gegaan, want volgens TMZ is het koppel al langer niet meer samen. Sinds de verjaardag van Julia, 2 februari, werden ze niet meer samen gefotografeerd, iets wat gezien hun felbelichte relatie onder de spotlights absoluut niet van hun gewoonte was. Zowel Fox als West lijken allebei niet veel last te hebben van liefdesverdriet: zij kan rekenen op heel wat aandacht, wat goed is voor haar carrière, en West zou al aan het daten zijn met Chaney Jones, een vrouw die bekendstaat als lookalike van, jawel, zijn ex-vrouw Kim Kardashian.

LEES OOK