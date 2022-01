Koreaanse actrice Kim Mi-Soo (29) uit serie ‘Snowdrop’ overleden

“Kim verliet ons plotseling op 5 januari”, laat haar Koreaanse managementbureau Landscape weten in een door Variety vertaalde verklaring. “De nabestaanden lijden erg onder het plotselinge verdriet. Gelieve geen valse geruchten of speculaties te melden, zodat de familie in vrede kan rouwen.” In de verklaring staat geen doodsoorzaak. In de wereld van de Koreaanse showbizz komt het echter maar al te vaak voor dat jonge mensen bezwijken onder de druk en uit het leven stappen. Een feit dat de sector naarstig onder de mat probeert te vegen.

Mi-Soo speelde in ‘Snowdrop’, een Koreaanse serie die bij Disney+ wereldwijd te streamen was. De actrice was in de dramaserie de kamergenoot van de hoofdrolspeler, een rol van Jisoo uit de K-popgroep Blackpink. Voor haar rol in ‘Snowdrop’ speelde Mi-Soo rollen in lokale Koreaanse tv-producties.