Kooklijn Chrissy Teigen uit de rekken gehaald na pestschandaal

Courtney Stodden sprak zich enkele weken geleden voor het eerst uit over het pestgedrag van model Chrissy Teigen nadat die op sociale media geklaagd had dat ze zelf gepest werd. Die (Courtney is non-binair, red.) postte een video online waarin enkele oude berichten van Teigen getoond werden. Ook in een interview met The Daily Beast vertelde Stodden over het pestgedrag, dat begon toen die als 16-jarige met de 51-jarige acteur Doug Hutchison trouwde. “Ze tweette niet alleen in het openbaar dat ze wilde dat ik een ‘dutje' zou gaan doen, maar stuurde ook privéberichten waarin ze me opdroeg om mezelf van kant te maken", vertelde Stodden daarin. “Dingen als: ‘Ik kan niet wachten tot je sterft’.” De berichten hadden een grote invloed op het mentale welzijn van Stodden. “Ik heb waarschijnlijk vijf keer het gevoel gehad dat ik mezelf van kant wilde maken, en ook stappen heb ondernomen om het te doen. Er zijn heel wat donkere momenten in mijn leven geweest. Heel veel avonden waarop ik me alleen voelde - en me nog steeds zo voel."