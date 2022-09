Komt Amber Heard haar nederlaag tegen Johnny Depp ooit te boven? “Ze voelt zich door iedereen verlaten”

CELEBRITIES Chrissy Teigen vertelt over abortus: “Het heeft mijn leven gered”

In september 2020 maakte Chrissy Teigen bekend ze een miskraam had gehad: haar ongeboren kindje had het niet gehaald. Nu vertelt ze dat ze technisch gezien een abortus onderging. Dat vertelde ze op de ‘A Day of Unreasonable Conversation’-conventie. “Het heeft me meer dan een jaar gekost om te begrijpen dat ik daadwerkelijk een abortus heb ondergaan”, bekende een emotionele Teigen.

