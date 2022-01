Komiek en acteur Bob Saget (65) dood aangetroffen in hotel

Video Nostalgie troef! Dit is de eerste trailer van 'Fuller House'

Wie in de jaren '90 wekelijks een vaste afspraak had met 'Full House', zit ongetwijfeld te popelen om de Tanners opnieuw aan het werk te zien. Stip 26 februari maar al aan, want dan verschijnt met 'Fuller House' een vervolg op Netflix. Voor het zover is, moeten we het doen met deze trailer, maar hij brengt je wel meteen terug naar vroeger.

27 januari