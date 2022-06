Komen Johnny Depp en Amber Heard ooit nog aan de bak in Hollywood? “Deze zaak kan haar nog heel lang achtervolgen”

CelebritiesHij verloor grote rollen in ‘Fantastic Beasts’ en ‘Pirates of the Caribbean’, en jarenlang keerde de publieke opinie zich tegen hem. Maar na zijn zegeviering in de smaadzaak tegen zijn ex Amber Heard (36) is Johnny Depp (58) terug van weggeweest. Hij vierde zijn overwinning met een TikTok-account, een restaurantrekening van 58.000 euro en zelfs een eerste single. Maar kan hij ook terugkeren op het witte doek? En zal zijn ex-vrouw ooit nog een rol kunnen scoren? Enkele imagodeskundigen schatten hun kansen in.