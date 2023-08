Kleinzoon Robert De Niro stierf aan giftige combinatie van illegale drugs, waaronder fentanyl en cocaïne

Celebrities Ricky Martin openhartig over scheiding: “Toen het publiek erachter kwam, hadden wij al een rouwproces doorlopen”

Begin juli raakte bekend dat de Puerto Ricaanse zanger Ricky Martin (51) en zijn echtgenoot Jwan Yosef (38), na zes jaar huwelijk, uit elkaar zijn. In een interview met ‘Telemundo’ klapte Martin voor het eerst uit de biecht over de breuk en bekende dat ze voor deze beslissing niet over één nacht ijs zijn gegaan. “Dit is geen recente beslissing.”