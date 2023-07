Kleinzoon Robert De Niro op 19-jarige leeftijd overleden

CelebritiesLeandro De Niro Rodriguez, een kleinzoon van de Amerikaanse acteur Robert de Niro (79), is op 19-jarige leeftijd overleden. Dat maakte zijn moeder Drena De Niro maandag bekend in een bericht op Instagram. “Jammer genoeg was liefde niet voldoende om jou te redden. Het spijt me zo.”

“Mijn mooie, lieve engel. Ik heb van je gehouden, zonder het in woorden te kunnen beschrijven, al vanaf het moment dat ik je in mijn buik voelde. Je bent mijn blijdschap, mijn hart en alles wat ooit puur en echt was in mijn leven. Ik wou dat ik nu bij je was”, schrijft de 51-jarige actrice, zonder te vermelden wat de doodsoorzaak is.

Getalenteerde acteur

“Ik weet niet hoe ik zonder jou moet leven, maar ik zal proberen door te gaan en de liefde te verspreiden die jij me hebt laten voelen toen ik jouw mama werd. Je was zo geliefd en gewaardeerd en ik wou dat liefde alleen je had kunnen redden. Het spijt mij zo.”

Leandro was, ondanks zijn nog jonge leeftijd, net als zijn moeder en grootvader bezig met acteren. Hij had rollen in ‘The Collection’ (2005) en ‘Cabaret maxime’ (2018). Ook was hij, naast Bradley Cooper en Lady Gaga, te zien in de derde remake van ‘A star is born’ (2018).

Drena is de oudste van De Niro’s zeven kinderen. Haar moeder was zijn eerste vrouw, actrice Diahnne Abbott. In mei bevestigde de ‘Goodfellas’-acteur dat zijn vriendin Tiffany Chen onlangs is bevallen van zijn zevende kind, een meisje dat ze Gia hebben genoemd.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

