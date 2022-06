Kleindochter van Charlie Chaplin is woest om nieuwe docufilm: “Toen was het normaal om met meisjes van 16 te trouwen”

Celebrities Laatste jaren van George Michael stonden in het teken van drugs en prostitu­ees: “Hij wilde zo graag dood”

Het zijn hoogdagen voor fans van George Michael. In de komende weken worden niet alleen drie nieuwe nummers vrijgegeven, maar verschijnt er ook een film over z’n leven. Maar eerst is er een nieuwe biografie, die een minder positief licht laat schijnen over zijn laatste jaren. De zanger wordt erin afgeschilderd als een kluizenaar, die slechts twee prioriteiten had: junkfood en mannelijke prostituees. Van levensgevaarlijke incidenten tot de strijd met zijn eigen vader; dit komen we te weten in ‘George Michael: A Life’. “Hij stierf als een eenzame, zielige en gebroken man.”

18 juni