Klasgenote van Taylor Swift doet boekje open over haar verleden: “Ze nodigde ons uit voor een awardshow om ‘fuck you’ te zeggen”

McLane vertelt over de periode waarin Swift plots doorbrak. “Dat was in 2005. Het laatste jaar dat ze nog op school zat. Sinds 2006 kreeg ze thuisonderwijs.” De meeste leerlingen op school vonden Taylor maar niets. “Iedereen haatte haar. Dat moet heel moeilijk voor haar geweest zijn, want dit waren haar leeftijdsgenoten, niet gewoon anonieme mensen op het internet. En ze was letterlijk maar 16 of 17 jaar, hard aan het werken om een carrière uit de grond te stampen. Er waren daar niet veel mensen die iets goeds over haar te zeggen hadden. Bovendien zaten de jongens over wie ze haar liedjes schreef nog gewoon bij ons op school. En opeens speelde er een hit op de radio die verhaalde over wat voor een slechte vriendjes ze waren geweest. Die waren daar niet blij mee.”

Jaloezie

“Mensen begonnen gemene geruchten over haar te verspreiden”, onthult Jessica. “Ikzelf had niet veel contact met haar, ik was een ‘kerkmeisje’ dus ik luisterde ook niet naar haar muziek. Maar sommige klasgenoten begonnen haar te pesten, ze noemden haar ‘bitchy’ in haar gezicht. Toen haar eerste album een grote hit werd in 2006, werd de jaloezie nog groter. Er werd gespeculeerd over de manier waarop ze haar succes bereikte. Mensen dachten dat haar ouders haar platendeal hadden gekocht. Maar dat was niet zo, ze was ontdekt in een café waar ze speelde.”

“Je moet weten, dit was Nashville: geboorteplaats van de countrymuziek. Veel studenten kwamen net als Taylor naar de stad om door te breken in de muziekindustrie. Er waren dus héél veel stikjaloerse medestudenten die vonden dat zij het hadden moeten zijn in plaats van Taylor. Ze konden het niet hebben dat zij in koffiezaken moesten spelen, terwijl hun klasgenote grote awards won. Bovendien had Taylor destijds nog niet zo’n goede controle over haar stem als nu. Ze was vooral goed in schrijven en componeren. Daarom vond de concurrentie dat ze vocaal niet sterk genoeg was, en dat er mensen op school zaten die beter konden zingen.”

CMA’s

Taylor ging van school af, maar ze heeft lange tijd onthouden hoe ze behandeld werd. “Ze nodigde ons in 2009 uit voor de Country Music Association Awards”, aldus Jessica. “De héle klas. Ik dacht: wow, dit is speciaal. We waren allemaal heel enthousiast. Maar tegelijkertijd was het wel raar: waarom zou Taylor ons uitnodigen voor een awardshow? Zoals velen van jullie al weten was 2009 echt ‘haar jaar’. Ze won alle grote awards: beste artiest, beste album, beste song, beste muziekvideo,... En haar optredens die avond waren geweldig.”

“Nu is het 2022, en Taylor kondigde haar nieuwe album ‘Midnights’ aan. Het kwam uit op Kim Kardashians verjaardag.... En toen besefte ik dat Taylor een wraakzuchtige bitch is”, besluit McLane. Swift heeft namelijk al jaren een vete met Kardashian. “Ik besefte plots ook: ze nodigde ons uit voor de CMA’s om ‘fuck you’ te zeggen... En we verdienden het. Dus bij deze, Taylor: touché. Dat was een goeie.”

