Kit ‘Jon Snow’ Harington geeft ‘Game of Thrones’ de schuld van zijn mentale problemen: “Ik leefde als opgejaagd wild”

CelebritiesBijna een decennium lang was hij dé held van de internationale televisie: Kit Harington (34) speelde de hoofdrol in de bejubelde HBO-reeks ‘Game Of Thrones’, nog altijd de meest succesvolle tv-serie ter wereld. Maar wat het begin van een lange, lucratieve carrière in de showbizz had kunnen zijn, draaide uit op een sisser: Kit verdween na het eind van de reeks volledig uit de spotlights. Vandaag vertelt hij eindelijk waarom, en de reden is veel triester dan verwacht. Zelfs de trouwste fans moeten het toegeven: we know nothing about Jon Snow. “Mijn leven was fucking angstaanjagend. Ik ben er altijd voor weggelopen, maar dat doe ik nu niet meer.”