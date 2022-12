Kit Harington vindt het moeilijk om eerste seizoenen ‘Game of Thrones’ terug te zien: “Erg pijnlijk”

CelebritiesKit Harington (35) was acht seizoenen lang te zien in ‘Game of Thrones’. Hij was amper 24 toen hij eraan begon, en dat is moeilijk om terug te zien. Dat vertelde Harington op een conventie voor fans van de reeks.

Harington werd door podcasthost Jason Concepcion gevraagd of hij tevreden kon terugkijken op z'n groei als acteur in ‘Game of Thrones’. “Ik denk dat elke acteur het met me eens is: terugkijken naar je vroege werk is érg pijnlijk”, antwoordde Harington daarop. “Als ik naar die eerste seizoenen van ‘Game of Thrones' kijk, en dan vooral seizoen 1, dan huiver ik.”

Al voegde de acteur er wel snel aan toe dat hij “enorm veel geleerd had tijdens die jaren” en dat het werken aan zo’n “marathon” ook voordelen had. “Ik ben me nu heel bewust van waar ik goed in ben", vertelde hij. “En dat is heel handig om te weten als acteur.”

Spin-off

Binnenkort kruipt Harington trouwens opnieuw in de huid van Jon Snow. Het personage uit ‘Game of Thrones’ krijgt namelijk een spin-offreeks. Tijdens een eerdere conventie liet de acteur zich ontvallen over wat er met Snow gebeurde na het einde van ‘Game of Thrones’. Die werd toen verbannen omdat hij Daenerys had vermoord. “Als je het hem zou vragen, zou hij vinden dat hij er te licht vanaf is gekomen”, zei Harington. “Op het einde van de show zit hij in de cel en bereidt hij zich voor op onthoofding. Hij wil dat ook, hij is er klaar mee. Dat hij naar The Wall gestuurd wordt, is het mooiste cadeau, maar ook de ergste vloek.” Hij vervolgde: “Hij moet terug naar die plek waar zoveel geschiedenis hangt. De rest van z'n leven moet hij nadenken over hoe hij Dany vermoordde, hoe Ygritte in z'n armen stierf, hoe hij Olly liet ophangen. Al die traumatische gebeurtenissen. Dat is interessant. Dus ik denk dat toen we hem op het einde van de show achterlieten, we een klein glimlachje wilden dat alles oké was. Maar hij is niet oké.”

Depressie

Naar verluidt was het Harington zelf die met het idee van een spin-off kwam. Best opvallend, want de acteur maakte er in het verleden geen geheim van dat ‘Game of Thrones' zwaar op hem woog. “Ik had... een pak mentale problemen na ‘Game of Thrones’, en ook tijdens het laatste seizoen dat we filmden”, vertelde hij eerder al. “En ik denk dat die problemen rechtstreeks te maken hadden met de aard van de show, en de dingen die ik al jarenlang elke dag moest doen. Mijn personage was heel donker en intens. En ik zat constant in zijn hoofd, begrijp je?” De acteur kampte met een depressie en moest zich laten opnemen in een afkickkliniek voor mensen met stress- en alcoholgerelateerde issues.

