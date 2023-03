Kindsterretje Sophia Grace Brownlee is mama geworden van haar eerste kindje

KIJK. Internetsensatie Sophia Grace (19) in verwachting.

Sophia Grace deelde op Instagram een zwart-witfoto waarop het handje van haar kleine spruit te zien is. Verder liet het kindsterretje weten dat ze vorig maand bevallen. Zo kwam het kleintje al op 26 februari op de wereld.

Grote verrassing

In oktober onthulde Brownlee dat ze vijf maanden zwanger was, en dat tot grote verbazing van haar volgers. “Vandaag ben ik al 21 weken ver”, klonk het destijds. “Ik ben er zeker van dat dit nieuws voor velen onder jullie als een verrassing komt. Zelf was ik ook in shock.” Dat Sophia Grace zo lang gewacht heeft om het nieuws te delen, was volgens het kindsterretje een bewuste keuze. Zo wou ze er 100% zeker van zijn dat alles oké was.

Een maand later onthulde Brownlee uiteindelijk nog het geslacht van haar eerste kindje. “Het is een jongen”, klonk het enthousiast in een reeks video’s op sociale media en YouTube. Voor het ex-kindsterretje kwam het geslacht van haar kleine spruit wel niet als een verrassing. “Ik was er vanaf het begin zeker van dat het een jongen zou worden. Al maakte het mij eigenlijk weinig uit of het een jongen of een meisje zou worden.”

En ook de partner van Sophia Grace was enthousiast. “Ik denk dat veel mannen graag een zoontje willen als eerste kindje”, aldus Brownlee. “Wie ook superblij was, was mijn papa. We hebben al veel meisjes in de familie. Het was tijd voor nog een jongen.”

