Kindsterretje Aaron Carter en verloofde Melanie Martin verwelkomen zoontje

Dat Carter een turbulent leven heeft, is nog zacht uitgedrukt. Er zijn periodes waarin hij alarmerend gedrag vertoont, denk maar aan het bekennen van een drugsverslaving en het zetten van een bizarre gezichtstatoeage. Daarnaast vocht hij een bittere vete uit met zijn broer in de media en werd hij verschillende keren opgenomen in het ziekenhuis. Of een kind nu voor meer stabiliteit in het leven van het kindsterretje van weleer zal zorgen, moet de tijd uitwijzen. Het is trouwens niet de eerste keer dat hij en Melanie een kindje verwachten. In 2020 was de barvrouw al eens zwanger, maar die zwangerschap eindigde in een miskraam.