Kinderwens van Khloé Kardashian heeft door de coronacrisis vertraging opgelopen

Groot gezin

Verder heeft de coronacrisis de kwestie alleen maar bemoeilijkt. Door de huidige omstandigheden is het volgens de realityster een stuk moeilijker om hulp te zoeken. Ze had namelijk gehoopt dat haar dochter True niet veel ouder zou zijn dan haar toekomstige broer of zus. “Ik had gehoopt dat het leeftijdsverschil minder groot zou zijn, maar door corona hebben mijn plannen wat vertraging opgelopen.” Uitstel is uiteraard geen afstel en in de toekomst wil Khloé dan ook dolgraag weer zwanger worden. Zelf komt ze uit een groot gezin en de huidige situatie heeft haar nog meer doen beseffen wat voor een zegen een groot gezin kan zijn.

In een teaser voor het nieuwe seizoen van ‘Keeping Up with the Kardashians’ sprak Khloé ook al over gezinsuitbreiding. “Door samen in quarantaine te zitten, had ik een beetje medelijden met True. Ze had geen vriendjes omdat ze allemaal afgezonderd waren van elkaar. Naar mijn gevoel is het nu gewoon het juiste moment om een tweede kindje op de wereld te zetten”, klonk het in de preview.