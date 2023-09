Kinderen vechten om miljardenerfenis van Mohamed Al-Fayed: “Twee stonden al tegenover elkaar in de rechtbank”

Celebrities Ryan Reynolds volgde ‘etiquette­boot­camp’ voor ontmoeting met koning Charles: “Het was een beetje als het leger”

Acteur Ryan Reynolds (46) volgde een cursus etiquette om zich voor te bereiden op zijn ontmoeting met de Britse koning Charles. In een preview van het tweede seizoen van zijn FX-serie ‘Welcome to Wrexham’ vertelt de acteur dat hij de juiste etiquette wilde leren voor wanneer het grote moment daar was.