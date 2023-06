Kinderen van Kourtney Kardashian dolblij om zwangerschap, realityster toont voor het eerst haar babybuik

CELEBRITIESKourtney Kardashian (44) is in verwachting van haar eerste kindje met haar man Travis Barker (47). Iedereen is verheugd met het nieuws. Ook de drie andere kinderen van de realityster zijn dolblij dat er een broertje of zusje onderweg is. Dat vertelt een bron aan ‘People’.

“Haar kinderen zijn dolblij om de zwangerschap”, klinkt het bij de bron. Kourtney had veertien jaar lang een knipperlichtrelatie met Scott Disick, met wie ze zoons Mason (13) en Reign (8) en dochter Penelope (10) heeft. Die krijgen er dus binnenkort een broertje of een zusje bij. En ook Travis heeft twee kinderen - Landon (29) en Alabama (17) - met zijn ex-vrouw Shanna Moakler.

“Kourtney kan niet wachten om weer moeder te worden”, gaat de bron verder. “Ze wil al een baby met Travis sinds het begin van hun relatie. Ze proberen al bijna twee jaar zwanger te worden. Het is slopend geweest.” In de realityreeks ‘The Kardashians’ onthulde de ster dat ze pogingen ondernam om een baby te verwekken via in-vitrofertilisatie (IVF). Helaas zonder resultaat. “We zijn officieel klaar met IVF. We zouden meer dan wat dan ook van een baby houden, maar ik geloof gewoon echt in wat God voor ons in petto heeft. Als dat een baby is, dan geloof ik dat het zal gebeuren.”

De oudste van de Kardashian-zussen onthulde een tijdje geleden aan haar familie dat ze dan toch zwanger is geraakt. “Het was een emotioneel moment”, vertelt de bron daarover. “Ze had tranen van geluk toen ze het haar familie vertelde.”

Eerste zwangerschapsfoto’s

Intussen heeft Kourtney de eerste foto’s van haar babybuik gedeeld op Instagram. “Overweldigd door dankbaarheid en vreugde”, schreef ze bij enkele kiekjes. De realityster maakte haar zwangerschap afgelopen zaterdag op een originele manier bekend. Tijdens het concert van Travis Barker met zijn band Blink 182 in Los Angeles, hield ze een bord omhoog met de tekst: “Travis, ik ben zwanger!” Een verwijzing naar de videoclip van hun grootste hit ‘All The Small Things’ uit 1999. De drummer sprong meteen van het podium om zijn vrouw te omhelzen.

Drie keer getrouwd

Kourtney en Travis vormen een stel sinds 2020. Ze waren jarenlang vrienden, maar ineens sloeg de vonk over. De liefde was zo groot dat de twee zich al snel verloofden. Vorig jaar gaven ze elkaar - maar liefst drie keer - het jawoord. Een keer in Las Vegas, voor de wet in Santa Barbara in Amerika en in Portofino, Italië.

