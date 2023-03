Kinderen van Gwyneth Paltrow getuigen tijdens proces: “Mama was compleet in shock”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De getuigenis van Apple Martin is gisteren voorgelezen in de rechtbank. Ze was 11 jaar oud toen het ski-ongeval gebeurde, en was ooggetuige. Ze verklaart dat haar moeder “helemaal in shock” was nadat ze tegen aanklager Terry Sanderson botste.

“Ik hoorde de commotie op de skipiste terwijl ik naar beneden aan het skiën was om te gaan lunchen”, aldus Apple. “Mama was de rest van de dag in alle staten. Toen ze binnenkwam voor de lunch, vroeg ik haar wat er aan de hand was. Ze zei me dat één of andere klootzak tegen haar aan was geknald, recht tegen haar rug. Ze stopte met skiën voor de rest van de dag en ging in plaats daarvan naar de spa voor een massage. Normaal gezien stopt ze nooit vroeger met skiën, maar ze was in shock en had een beetje pijn.”

Moses (16), die destijds nog maar negen was, verklaarde dat hij zijn moeder “een tijdje op de grond zag zitten” en haar “hoorde vloeken tegen Sanderson”.

“Ik zag haar op de grond liggen en ging naar haar toe. Ze was tegen Sanderson aan het roepen.” Toen men Moses vroeg of zijn moeder daarna is rechtgestaan, zei hij: “Ja, maar niet meteen. Het heeft zeker twee minuten geduurd voor ze kon staan.” Hij verdedigde ook zijn ski-instructeur, Eric Christiansen. “Eric was heel kalm en pakte de situatie goed aan”, zo zegt hij. “Hij was helemaal niet aan het roepen, zoals er eerder tijdens dit proces werd beweerd. Hij wilde alles net zo rustig mogelijk oplossen.”

Sanderson klaagt Paltrow aan voor 300.000 dollar. Hij zou onder meer permanente hersenschade opgelopen hebben, gebroken ribben en ‘emotionele stress’. Paltrow zegt dat Sanderson haar geraakt heeft, en ze dus niet verantwoordelijk is. Ze eist op haar beurt een symbolische dollar van de man, en de kosten van haar advocaat. Ze noemt de zaak een poging “om haar bekendheid en rijkdom uit te buiten”.

