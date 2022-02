Kinderen van Charlie Chaplin getekend door de duistere kant van hun vader: “Mijn moeder was 17, hij 52”

Celebrities Boek van Matthew Perry bezorgt Jennifer Aniston “slapeloze nachten”: “Bang voor pijnlijke details over haar scheiding met Brad”

‘Friends’-acteur Matthew Perry (52) brengt eind dit jaar z’n eigen memoires uit. Het boek ‘Friends, Lovers, and The Big Terrible Thing’ werpt onder andere een persoonlijke blik achter de schermen bij de sitcom en daar zijn niet alle collega’s gerust in. Vooral Jennifer Aniston (53) zou schrik hebben. “Ze vreest dat alle geheimen over haar scheiding met Brad Pitt op straat gegooid zullen worden.”

22 februari