Kinderen Psalm en Chicago zingen nummer van papa Kanye ‘Ye’ West

Jennifer Lawrence openhartig over burn-out na succes 'The Hunger Games': "Ik verloor de controle"

Jennifer Lawrence (32) kroop jarenlang in de huid van het ‘girl on fire’-personage Katniss Everdeen in ‘The Hunger Games’-films. Maar op het London Film Festival vertelde ze openhartig aan ‘Variety’ over de druk waaronder ze gebukt ging. “Ik had het gevoel dat al mijn beslissingen in groep werden overlegd”, klinkt het.

13:08