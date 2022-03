Kim Kardashian zwaar onder vuur door ‘toondoof’ advies aan vrouwen: “Kom zélf van je luie kont af en werk”

Kim Kardashian heeft woensdag heel wat commentaar over zich gekregen nadat ze in een interview met ‘Variety’ vrouwen aanspoorde om “van hun kont te komen en te werken”. De realityster werd dan ook op de vingers getikt op sociale media.

Veel mensen hekelden Kim voor haar ‘toondoof’ advies over wat er nodig is om succesvol te zijn. “Kim Kardashian is geboren en getogen in Beverly Hills en is de dochter van een succesvolle, beroemde advocaat. Ze is in rijkdom geboren en werd beroemd door een sekstape. Ze heeft het recht niet om iemand lui te noemen”, klinkt het op Twitter. “Natuurlijk is ‘werk’ voor Kim Kardashian wakker worden, make-up aanbrengen en doen alsof haar leven zwaar is voor de camera’s van reality-tv. Ik durf te wedden dat ze nog nooit een echte dag heeft gewerkt in haar bevoorrechte leven”, klinkt het bij een andere gebruiker.

Ook op Instagram krijgt Kim het zwaar te verduren. Actrice Jameela Jamil haalde hard uit naar de realityster: “De Kardashians zijn het product van een belachelijk goede afkomst en een geniale moeder als manager. Plus een hoop photoshop en een besluit om mensen te misleiden over hun schoonheidsclaims, terwijl ze nooit onthullen hoeveel werk er in het geheim achter hun verschijningen schuilgaat... waar ze het grootste deel van hun geld mee verdienen. Bovendien verdienen ze ook een enorme hoeveelheid geld met dubieuze dieet- en detox producten en korsetten”, begint Jamil haar bericht. “Zij moeten niet gevraagd worden naar hun geheim van succes. Ze zouden die vragen niet moeten beantwoorden. Ik hoop dat niemand zichzelf houdt aan de normen van mensen die zijn opgevoed door miljonairs. Leer hoe je moet opscheppen zonder anderen neer te halen die minder hebben”, sluit ze haar vlammende boodschap af.

Verder in het interview gaat Kim ook in op de kritiek die ze krijgt dat ze eigenlijk alleen maar beroemd is, net omdat ze beroemd is. “Wat boeit dat. We richten ons op het positieve. Als dat is wat je denkt, dan sorry. Daar hebben we gewoon de energie niet voor. We hoeven niet te zingen of te dansen of te acteren, we mogen ons leven leiden, en hé, we hebben het gemaakt.”

