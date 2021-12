Kim Kardashian wil scheiding met Kanye West versnellen

CelebritiesKim Kardashian (41) heeft een petitie ingediend bij een rechtbank in Californië om haar scheiding met Kanye West (44) er sneller door te krijgen. Daarin vraagt ze volgens People, dat de documenten in handen heeft, om de verdeling van de voogdij en bezittingen los te trekken van de echtscheidingsprocedure zodat ze zo snel mogelijk officieel een ongehuwde status heeft.

De realityster diende in februari de scheidingspapieren in. In de nieuwe petitie zegt ze dat ze er sindsdien meerdere keren bij West op heeft aangedrongen het huwelijk zo snel en vriendschappelijk mogelijk te ontbinden, maar dat hij tot nu toe niet heeft meegewerkt. Haar advocaten schrijven dat Kardashian geen behoefte heeft aan een hereniging en het huwelijk wil afsluiten.

Onoverkomelijke verschillen

Vorige week smeekte West zijn vrouw tijdens een benefietconcert met Drake nog om bij hem terug te komen. Bij het nummer ‘Runaway’ veranderde hij de woorden ‘loop weg van me, schat’, in: ‘ik wil dat je weer naar me toe rent’. “More specifically, Kimberly”, zo voegde hij eraan toe.

Maar dat Kim weer naar haar man zal terugkeren, lijkt uitgesloten. “Onoverkomelijke verschillen hebben ertoe geleid dat dit huwelijk is stukgelopen, en het is niet mogelijk het te redden door therapie of andere methodes”, zo staat volgens People in de petitie. “Het aanhouden van een huwelijk heeft geen doel, en er is geen reden om een juridische relatie in stand te houden.” Bovendien zou ze een verzoek bij de rechter hebben ingediend om haar eigen achternaam terug te krijgen.

West en Kardashian gingen begin dit jaar na bijna zeven jaar huwelijk uit elkaar. Het stel heeft vier kinderen: dochters North (8) en Chicago (3) en zoons Saint (6) en Psalm (2).

Lees ook