Kim Kardashian vraagt Trump executie van gevangene te stoppen

Kardashian twitterde eerder al over de zaak en de minder grote rol die de gevangene had bij de misdaad dan de andere twee veroordeelden. Zo zei ze dat Bernard verrast was dat de overval zo uit de hand was gelopen en geschokt was dat een van de andere daders de slachtoffers door het hoofd had geschoten. "De schutter keek daarna naar Brandon, met het wapen nog steeds in zijn hand, en zei dat hij de auto waar Todd en Stacie in lagen in brand moest steken om bewijsmateriaal te vernietigen. Brandon dacht dat ze allebei dood waren, hoewel Stacie dat niet was, vreesde voor zijn eigen leven en maakte daarom de vreselijke beslissing om te gehoorzamen."