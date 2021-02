Kim Kardashian vraagt nu ook officieel de scheiding aan van Kanye West

Kim Kardashian wil de voogdij over hun vier kinderen delen. Kanye zou het daarmee eens zijn. Over de scheiding van hun goederen kan niet gediscussieerd worden. Het koppel tekende voor hun huwelijk een prenup, en geen van beide betwist de regeling. Wanneer de breuk nu eigenlijk definitief werd, wordt niet duidelijk in de rechtbankdocumenten die Kim indiende.

Abortus

Maar het is geen geheim dat de relatie van Kim en Kanye de laatste tijd niet over rozen liep. Toen Kanye zich kandidaat stelde voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen, overheerste trots bij de familie, maar ook bezorgdheid. “Kanye’s familie zal hem altijd steunen, in wat hij ook onderneemt", vertelde een bron toen aan Entertainment Tonight. Die vrees bleek niet onterecht toen Kanye in juli 2020 op zijn eerste presidentsrally verscheen. De rapper begon te huilen toen hij het over abortus had. “Het zou kunnen dat mijn vrouw van me gaat scheiden na deze speech", klonk het toen emotioneel. “Ze heeft North (hun oudste dochtertje, red.) in deze wereld gebracht, ook al wilde ik dat niet. Ze heeft dat kind beschermd", huilde Kanye. “Ik heb bijna mijn eigen dochter vermoord! Ze had de pillen al in haar hand, totdat God zich tot mij keerde en zei dat als ik zijn visie zou f*cken, hij dat ook met die van mij zou doen.”

Volledig scherm Kanye West op z'n eerste presidentsrally, waarop de bom barstte © REUTERS

Bipolaire stoornis

Een bijzondere zet die hem niet meteen in dank werd afgenomen door zijn familie. “Kim is in shock dat Kanye over North gepraat heeft op de rally. Ze is razend dat hij iets dat zo privé is gedeeld heeft." Dat Kanye erna een hele hoop tweets over zijn schoonfamilie de wereld instuurde - vooral schoonmoeder Kris Jenner moest het ontgelden - noopte Kim om een statement over de mentale gezondheid van haar echtgenoot de wereld in te sturen. “Zoals velen onder jullie weten heeft Kanye een bipolaire stoornis", liet ze weten. “Iedereen die dit heeft of iemand kent die hiermee kampt, weet hoe ongelooflijk complex en pijnlijk het is om het te begrijpen. Ik begrijp dat Kanye het mikpunt van kritiek is geworden, omdat hij een publieke figuur is. Hij is een briljante, maar gecompliceerde figuur die niet alleen onder druk staat als artiest en zwarte man, maar ook het verlies van zijn moeder heeft meegemaakt en te maken heeft met de druk die wordt versterkt door zijn bipolaire stoornis. Kanye weet dat zijn woorden soms niet corresponderen met zijn intenties.” Ze voegde er nog aan toe dat haar familie ‘machteloos' stond, omdat Kanye volwassen is en dus zelf zijn beslissingen neemt. Daarna bood Kanye zijn verontschuldigingen aan op Twitter. “Aan Kim: ik wil zeggen dat ik weet dat ik je gekwetst heb. Vergeef me, alsjeblieft.”

Afstand

Ondanks de verontschuldigingen bleef er afstand tussen Kanye en Kim. Kanye bracht tijd door in z’n ranch in Wyoming, terwijl Kim met de kinderen in Calabasas verbleef. “Ze doen allebei hun eigen ding en brengen veel tijd apart door", vertelde een bron aan E! News. “Ze richten zich nu allebei op de dingen die belangrijk voor hen zijn." De bron voegde er wel aan toe dat de twee nog steeds een ‘familie' zijn.

Begin dit jaar begonnen de geruchten dat er een scheiding zit aan te komen, steeds luider te klinken. Vooral Kim zou geneigd zijn om de stekker uit haar derde huwelijk te trekken. “Kim is er klaar mee", vertelde een bron aan People. “Ze heeft er genoeg van, en ze heeft hem gezegd dat ze tijd en ruimte nodig heeft om over haar toekomst na te denken. Hij is oké. Droevig, maar oké. Hij weet dat het onvermijdelijke zal gebeuren, en dat het niet lang meer zal duren." Ware woorden, zo blijkt.

Volledig scherm Na de presidentsrally van Kanye West wordt Kim in tranen in z'n auto gefotografeerd. © CPR/DSanchez / BACKGRID

In alle vriendschap

De breuk zou in alle vriendschap verlopen, zeggen bronnen. Zij melden dat vooral verschillen in levensstijl en politiek de doorbraak hebben gegeven. “Ze willen er allebei geen ‘vechtscheiding’ van maken, omwille van hun vier kinderen. Ze hebben er alles aan gedaan om hun huwelijk te laten slagen, maar het gaat gewoon niet meer”, klonk het bijvoorbeeld. “Kim en Kanye adoreerden elkaar en hun gezinsleven, maar zijn toch uit elkaar gegroeid. Kim is een stuk onafhankelijker geworden en dopt haar eigen boontjes. Zij wil met de kinderen in Los Angeles blijven wonen, dichtbij haar familie, om hun een gestructureerd leven te geven. Kanye heeft andere idealen, die niet meer overeenkomen met die van Kim. Ze zijn heel verdrietig om hun breuk, maar beseffen allebei dat ze beter af zijn zonder elkaar.”

Vier kinderen

Kim en Kanye leerden elkaar begin 2000 kennen. In 2010 maakte hij voor het eerst z’n opwachting in ‘Keeping Up With The Kardashians', maar Kim had toen nog een relatie met haar tweede echtgenoot, Kris Humphries. In 2012 bleek de tijd wél juist te zijn, en begonnen de twee een relatie. In juni 2013 werd hun eerste kindje North geboren. Een jaar later stapte Kim en Kanye in het huwelijksbootje. Er volgden nog drie kinderen, Chicago, Psalm en Saint.

Kim was al twee keer eerder getrouwd. Voor Kanye was het zijn eerste huwelijk.

