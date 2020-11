Kim Kardashian vraagt fans om hulp om executie te voorkomen

Volgens Kim heeft Bernard’s advocaat destijds relevante informatie nagelaten over onder meer zijn rol als medeplichtige en zijn achtergrond. “We weten nu dat deze getuigenis zijn leven zou hebben gespaard”, schrijft Kim op Twitter. “Hoewel alle vijf tieners zwart waren, waren 11 van de 12 juryleden blank. Dit, in combinatie met de misleidende en onvolledige informatie die de jury kreeg, ontnam de jongens een eerlijk proces. In plaats van geëxecuteerd te worden, had Brandon zijn straf uit kunnen zitten in de gevangenis.” Bernard werd in 2000, als tiener, schuldig bevonden aan moord. Zijn executie staat gepland voor 12 december.