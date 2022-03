Kim Kardashian vindt Instagramban van Kanye West “helemaal terecht”

Celebrities Robert Pattinson telde zelfs zijn slokjes water voor zijn rol in ‘The Batman’

Robert Pattinson (35) had maar een paar maanden de tijd om in topvorm te geraken voor zijn rol als Bruce Wayne/Batman in ‘The Batman’. Om zijn sixpack strak te krijgen had hij enkele interessante technieken. Zo telde hij zelfs de slokjes water die hij nam om zijn waterinname te beperken. Gelukkig, want gaan plassen in het kostuum van Batman is ook niet zo eenvoudig.

