Kim Kardashian vertelt voor het eerst over scheiding met Kanye: “Ik dacht dat het werkte, maar eigenlijk was het best treurig”

CelebritiesVoor het eerst heeft Kim Kardashian (40) een verklaring gegeven waarom zij en Kanye West (44) de scheiding aanvroegen. In het laatste seizoen van ‘Keeping Up With The Kardashians’ vertelde de reality-ster in een emotioneel gesprek met haar moeder Kris Jenner dat ze intieme momenten miste met Kanye en dat de twee daardoor vervreemd raakten van elkaar. West is ondertussen opnieuw aan het daten met topmodel Irina Shayk (35), maar dat vindt Kim volgens insiders “prima”.

Kim Kardashian vroeg in februari de scheiding van Kanye aan omdat het stel van elkaar vervreemd raakte. Na zeven jaar huwelijk kwam er een einde aan hun sprookje, omdat de reality-ster de intieme momenten in hun huwelijk miste. Dat vertelde ze tijdens een intiem gesprek met haar moeder Kris Jenner in het laatste seizoen van ‘Keeping Up With The Kardashians’. Tijdens de quarantaineperiode sportte ze acht maanden lang elke ochtend met haar zus Khloé en diens vriend Tristan. Elke keer voelde ze zich het vijfde wiel aan de wagen. “Ik realiseerde me dat dat de kleine dingen zijn die ik niet heb. Ik heb de extravagante ervaringen, en daar ben ik dankbaar voor, maar ik wil juist de kleinere momenten. Ik wil iemand met wie ik samen favoriete series heb. Ik wil iemand die met me wil sporten.”

Haar portie extravagantie heeft ze zeker en vast gehad. Zo huurde West onder meer een honkbalstadion af om Kim ten huwelijk te vragen. Voor haar veertigste verjaardag, afgelopen oktober, liet hij een hologram maken van haar vader Robert Kardashian, die in 2003 overleed. Maar de rapper maakte er tijdens zijn carrière de gewoonte van geregeld van staat te verhuizen, waardoor Kim alleen achterbleef in Californië met hun kinderen. “Ik dacht altijd dat dat me niet eenzaam maakte”, vertelde ze daarover. “Maar nadat ik veertig was geworden, realiseerde ik me: nee, ik wil geen man in andere staat. Ik dacht altijd dat dat het beste werkte voor ons. Maar eigenlijk is dat best treurig en niet wat ik wil.”

Opnieuw aan het daten

Kanye is intussen alweer aan het daten. De artiest liet zijn oog vallen op het voormalig Victoria Secret-model Irina Shayk, die eerder al relaties had met onder andere Bradley Cooper en Cristiano Ronaldo. Hoe Kim zich daarbij voelt? “Kim vindt het prima,” vertelde een insider aan Page Six. “Ze wil gewoon dat hij gelukkig en gezond is. Kim studeert weer en is gefocust op de kinderen. De bron voegde er nog aan toe dat “ze het niet erg vindt dat Kanye weer aan het daten is, zolang het geen invloed heeft op haar kinderen.”

Zelf is Kim er nog niet aan toe om het datingleven weer op te pikken, hoewel ze keuze heeft uit een hoop kandidaten. Volgens Page Six werd de reality-ster namelijk al door verschillende mannen het hof gemaakt, bestaande uit royals, A-list beroemdheden en miljardairs. “Ze is niet op zoek naar een nieuwe relatie, maar staat er voor open,” zei de insider.

Compleet geluk

In de laatste aflevering van ‘Keeping Up With The Kardashians’ vertelde Kim dat ze “wil wakker worden op haar veertigste en beseffen dat ze in het leven gewoon ‘compleet geluk’ heeft gevonden. “Ik weet dat complete gelukzaligheid geen volledige realiteit is, maar als ik het grootste deel van de tijd gelukkig kan zijn, is dat alles wat ik wil, waar dat me ook brengt,” vervolgde ze. Ze sprak daarbij openhartig over haar bezoekjes aan haar therapeut. “Dat is waar ik aan werk: om uit te zoeken hoe ik het totale geluk kan vinden. Ik heb het gevoel dat ik in mijn leven zo hard heb gewerkt om alles te bereiken wat ik wilde. Ik heb mijn verwachtingen waargemaakt en tien keer meer bereikt dan ik zelfs maar voor mogelijk had gehouden, maar er is meer dan dat in het leven.”

