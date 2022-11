Kim Kardashian twijfelt na ophef bondagefoto’s over samenwerking met Balenciaga

Celebrities Mariah Carey onder vuur na barslecht optreden: “Het lijkt wel alsof ze de tekst van haar eigen nummer vergeten is”

Mariah Carey (52) ziet zichzelf dan wel als de ‘Queen of Christmas’, maar de koningin van het playbacken zal de Amerikaanse zangeres duidelijk nooit worden. Carey bracht op donderdag haar wereldhit ‘All I Want For Christmas’ tijdens de Thanksgiving Day Parade van het warenhuis Macy’s. Alleen is haar performance niet bepaald in de smaak gevallen bij haar fans…

