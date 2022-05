Kim Kardashian tovert huis volledig om in ‘Hulk’-thema voor 3de verjaardag van zoontje Psalm

Celebrities Beelden tonen hoe controver­siële komiek Dave Chapelle wordt aangeval­len op podium, acteur Jamie Foxx snelt hem te hulp

Komiek Dave Chapelle (48) is dinsdagavond lokale tijd aangevallen in het midden van zijn show in de Hollywood Bowl van Los Angeles, zo bevestigen ooggetuigen. Er duiken ook beelden van het incident op op Twitter. Acteur Jamie Foxx (54), die vanuit de coulissen mee aan het kijken was, zou Chappelle te hulp gesneld zijn. Dat schrijven verschillende Amerikaanse media.

