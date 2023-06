Kim Kardashian “stiekem aan het daten” met mysterieuze man

In een recente aflevering van ‘The Kardashians’ deelde Kim haar geheimpje met goede vriend Scott Disick, terwijl ze de identiteit van haar nieuwe liefde geheimhield. Ze beschreef Fred als iemand die aan haar normen voldoet, maar wilde voorlopig nog onder de radar blijven.

Volgens Kim is het belangrijk om niet te snel te veel van jezelf bloot te geven in een nieuwe relatie. “Als je openlijk met iemand wordt gezien en het werkt uiteindelijk niet, voel je je bijna verplicht om het nog even vol te houden, omdat je je dan zo schaamt dat het zo snel is misgelopen”, legt de realityster uit. Ook voegt ze eraan toe: “Ik heb geleerd van mijn vorige relatie dat de media me het gevoel gaven alsof ik veel te snel in een serieuze relatie belandde. Ik wil gewoon een beetje stiekem rondhangen, alsof daar iets mis mee is.”

Restaurant met privékamer

In de bewuste aflevering onthulde Kim ook dat haar vrienden haar aan Fred hadden voorgesteld, waarna ze afreisde naar New York om hem te ontmoeten. Het koppel dineerde in een restaurant met een privékamer beneden, dezelfde plek waar Kim eerder intieme diners had met Pete Davidson, haar voormalige vriend.

Kim hintte naar hoe vertrouwd haar ex Pete is met de locatie. “Dit was de plek waar ik geheime diners had met Pete, en hij zal waarschijnlijk denken: ik weet wat ze aan het doen is”, grapte ze. In een ‘behind the scènes’-clip zien we Kim breed glimlachen terwijl ze op haar gsm kijkt. “Dat is veel glimlachen, jongedame”, klinkt het bij de producenten, waarna Kim toegeeft dat Fred haar een bericht heeft gestuurd. De identiteit van Fred blijft voorlopig echter nog een mysterie.

