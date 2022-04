Kim Kardashian sprak acht maanden niet meer met Kanye West na hun scheiding: “Geen behoefte aan”

Kim kwam haar ex in augustus 2021 wel steunen bij de releaseparty van zijn album ‘Donda’. Maar kort daarna vertroebelde hun relatie doordat Kanye openlijk zijn gal spuwde over Kim, en haar nieuwe vriend Pete Davidson, op zijn Instagram- en Twitteraccount.

In een interview met de ‘Not Skinny But Not Fat’-podcast vertelde Kim wat ze daarvan vond: “Het is niet omdat hij bepaalde uitspraken heeft gedaan dat hij in essentie geen goed mens meer is”, zei ze. “Maar het was stresserend voor mij en de kinderen. Ik wil de zaken privé afhandelen. Nu gaat het beter, dat is goed, maar het is niet dat we nu veel contact hebben.”