Kim Kardashian reageert op de antisemitische uitspraken van haar ex-man Kanye West: “Valt niet goed te praten”

CelebritiesKim Kardashian (42) heeft zich voor het eerst uitgesproken over de haatdragende uitspraken van haar ex-man Kanye West (45). De rapper kwam in de afgelopen dagen onder vuur te liggen na onder meer antisemitisme en pestgedrag. Iets waar de realityster zich duidelijk niet in kan vinden.

“Haatdragend taalgebruik is nooit oké en valt niet goed te praten”, schrijft Kim Kardashian op Twitter. “Ik steun de Joodse gemeenschap en vraag om een einde te maken aan het verschrikkelijke geweld en de haatdragende retoriek tegen Joden.” Ondertussen raakte ook bekend dat de realityster zich “gedistantieerd” heeft van haar ex-man. Het Amerikaanse ‘TMZ’ schrijft ook dat ze momenteel weigert om Wests oproepen te beantwoorden.

(Lees verder onder de tweet.)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Duidelijk statement

Kims zus Khloé was de eerste Kardashian om zich uit te spreken over de hele heisa. Net zoals vele andere celebrity’s deelde ze een statement van Jessica Seinfeld op haar sociale media. “Ik steun mijn Joodse vrienden en de Joodse gemeenschap”, klonk het onder meer. Naast Khloé Kardashian lieten ook actrices Julianne Moore, Amy Schumer, Jennifer Aniston, Florence Pugh en Reese Witherspoon van zich horen. Dat steeds meer beroemdheden zich mengen in de discussie heeft te maken met enkele verontrustende gebeurtenissen van afgelopen weekend. Zo verzamelden enkele demonstranten zich in Los Angeles. De groep bracht onder de meer de nazigroet. Daarnaast hadden ze ook een spandoek met de tekst “Kanye heeft gelijk over de Joden” met zich mee.

Ondertussen raakte ook bekend dat Camille Vasquez, de advocate van onder meer Johnny Depp, de rapper heeft laten vallen. “Haar advocatenkantoor wilde hem nog een tweede kans geven op voorwaarde dat hij zijn antisemitische zou intrekken, maar dat weigerde hij”, aldus een bron aan ‘The New York Post’. Vasquez is wel niet de eerste die Kanye West laat vallen. In de afgelopen dagen keerden al verschillende bedrijven zich tegen de rapper. Zo heeft het Amerikaanse agentschap Creative Artists Agency (CAA) de samenwerking met West stopgezet. Film- en televisiestudio MRC heeft maandag eveneens aangegeven de banden met Ye te verbreken en de documentaire over de muzikant die al klaar lag, niet te zullen uitbrengen. “Vanochtend hebben we, na overleg met onze filmmakers en distributiepartners, besloten niet verder te gaan met het distribueren van onze pas afgemaakte documentaire over Kanye West”, klinkt het op de website ‘The Wrap’. “We kunnen geen materiaal steunen dat zijn podium vergroot.’’ Ook Adidas onderzoekt of het door wil gaan met de samenwerking met Ye. Eerder deze week verbrak ook modehuis Balenciaga al de banden met West.

Bekijk ook: Kanye ‘Ye’ West: “George Floyd stierf niet door verstikking”

West deed onlangs stof opwaaien met antisemitische uitspraken in interviews en op Twitter. De ex-man van Kim Kardashian heeft zich onder meer agressief uitgelaten ten opzichte van Joden. Als gevolg werden de accounts van de rapper beperkt. Om dezelfde reden werd er ook een aflevering van ‘The Show’ niet uitgezonden. Ook droeg hij op het podium een T-shirt met de tekst “White Lives Matter” en zei hij dat George Floyd niet is overleden door verstikking tijdens een politieoptreden. Ye zou naar verluidt de theorieën van Candace Owens geloven. Zij refereert in haar documentaire ‘The Greatest Lie Ever Sold’ naar de dood van Floyd als een grote leugen. Zo zou George Floyd volgens haar overleden zijn aan de gevolgen van een Fentanyl-overdosis.

LEES OOK:

Bekijk ook: Kanye ‘Ye’ West toont porno aan directie van Adidas