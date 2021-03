Kim Kardashian reageert op controversiële Britney Spears-docu: “Niemand verdient het om zo wreed behandeld te worden”

Celebrities INTERVIEW. Jodie Foster uit se­mi-pensioen voor nieuwe film ‘The Mauritani­an’: “Ik heb eigenlijk nooit geweten dat er iets anders was, buiten films maken”

2 maart 58 jaar is ze ondertussen, en na een leven vol acteren doet Jodie Foster het eindelijk wat rustiger aan. Enkel wanneer projecten haar écht raken, wil ze nog tijd besteden aan het werk. ‘The Mauritanian', gebaseerd op het waargebeurde verhaal van een man die 14 jaar onschuldig in Guantánamo zit, is zo’n project. Een goede keuze trouwens, want Foster won zondagavond een vierde Golden Globe Award voor haar rol in de film.